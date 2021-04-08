Первая партия «ЭпиВакКороны» официально прибыла в Северную столицу

В город привезли 13 700 доз нового препарата вместе с 24 600 комплектами уже привычного «Спутника V».

«За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых. По телефону 122 каждый житель города может записаться на прививку в любое медицинское учреждение», — прокомментировал 8 апреля губернатор Александр Беглов.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 423 тысячи человек. Из них 304 тысячи полностью.

Как распределят первую партию «ЭпиВакКороны» по Петербургу, как можно будет записаться на прививку и кому показана новинка, читайте в материале «Фонтанки».