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Первая партия «ЭпиВакКороны» официально прибыла в Северную столицу

Почти 14 тысяч доз вакцины от «Вектора» впервые привезли в Петербург

Первая партия новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила 8 апреля на центральную фармбазу Петербурга, сообщили в Смольном.

В город привезли 13 700 доз нового препарата вместе с 24 600 комплектами уже привычного «Спутника V».

«За все время в город поступило 594 442 дозы вакцины. Сформировался запас, достаточный для увеличения числа вакцинируемых. По телефону 122 каждый житель города может записаться на прививку в любое медицинское учреждение», — прокомментировал 8 апреля губернатор Александр Беглов.

За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 423 тысячи человек. Из них 304 тысячи полностью.

Как распределят первую партию «ЭпиВакКороны» по Петербургу, как можно будет записаться на прививку и кому показана новинка, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

nuga
неоднозначная вакцинка,судя по отзывам в сети
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