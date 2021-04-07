Неосмотрительные рыбаки в Петербурге и Ленинградской области продолжают пополнять смертельную статистику.

Мужчина, предположительно, из Петербурга, погиб в районе Шлиссельбурга. По данным «Фонтанки», его тело спасатели нашли ночью 7 апреля подо льдом в районе деревни Ганнибаловка и подняли на поверхность уже утром, когда рассвело.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своём паблике «ВКонтакте», вчера мужчина отправился на Ладожское озеро на рыбалку и не вернулся. Шлиссельбургские спасатели обследовали берег и акваторию озера и обнаружили погибшего. После извлечения из воды его передали сотрудникам полиции.