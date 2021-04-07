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На Ладоге всю ночь искали пропавшего рыбака и под утро достали из-подо льда

Мужчина из Петербурга утонул в Ладожском озере

Неосмотрительные рыбаки в Петербурге и Ленинградской области продолжают пополнять смертельную статистику.

Мужчина, предположительно, из Петербурга, погиб в районе Шлиссельбурга. По данным «Фонтанки», его тело спасатели нашли ночью 7 апреля подо льдом в районе деревни Ганнибаловка и подняли на поверхность уже утром, когда рассвело.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своём паблике «ВКонтакте», вчера мужчина отправился на Ладожское озеро на рыбалку и не вернулся. Шлиссельбургские спасатели обследовали берег и акваторию озера и обнаружили погибшего. После извлечения из воды его передали сотрудникам полиции.

Активное разрушение льда на водоёмах начиная с марта добавило хлопот спасателям. 31 марта у дамбы успели вытащить мужчину. 25 марта на Ладоге автомобиль с рыбаками ушёл под лёд, люди выбрались сами. 3 апреля в Колпино катер на воздушной подушке спас собаку. А в последних числах марта погибли два рыбака — на Ладоге у деревни Кобона и на Вуоксе около посёлка Мельниково.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Оставили корюшку без еды ...
Мужской Взгляд
Люди знают, на что идут, делают это добровольно. Ну что тут сказать, охота пуще неволи.
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