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У дамбы в Петербурге под лёд провалился мужчина

Спасатели вытащили из воды Финского залива замерзшего мужчину

Сильное переохлаждение зафиксировали медики у мужчины, которого вытащили из воды в Кронштадтском районе спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 31 марта, около 10:25 в службу спасения поступила информация о том, что под лед в Финском заливе провалился мужчина в районе судопропускного сооружения С1 у Южной Кронштадтской дороги.

Пострадавший был вытащен спасателями из воды в 300-х метрах от берега.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Берег Пострадавшего - неплохое название. )
B17S
Переведите, пожалуйста, последнюю фразу, на русский язык.
lamer
Не получилось корюшку половить. Отогреется и пойдет вновь.
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