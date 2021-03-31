У дамбы в Петербурге под лёд провалился мужчина

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 31 марта, около 10:25 в службу спасения поступила информация о том, что под лед в Финском заливе провалился мужчина в районе судопропускного сооружения С1 у Южной Кронштадтской дороги.



Пострадавший был вытащен спасателями из воды в 300-х метрах от берега.

