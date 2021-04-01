Лёд на водоёмах Петербурга и Ленинградской области активно разрушается, и всё больше рыбаков и отдыхающих попадают в беду.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области «ВКонтакте», 31 марта около посёлка Мельниково Приозерского района мужчина провалился под лёд реки Вуоксы. Он погиб. Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска извлекли тело и передали сотрудникам полиции.