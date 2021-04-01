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На Вуоксе и Ладоге погибли люди. Рыбака нашли в широкой трещине во льду

Спасатели Ленинградской области обнаружили двух погибших в водоёмах

Лёд на водоёмах Петербурга и Ленинградской области активно разрушается, и всё больше рыбаков и отдыхающих попадают в беду.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области «ВКонтакте», 31 марта около посёлка Мельниково Приозерского района мужчина провалился под лёд реки Вуоксы. Он погиб. Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска извлекли тело и передали сотрудникам полиции.

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30 марта рыбак отправился на автомобиле к Ладожскому озеру около деревни Кобона и не вернулся. Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга работал два дня. 31 марта нашли широкую трещину во льду и в ней — тело пропавшего мужчины. Его также передали полиции.

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