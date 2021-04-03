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В Колпино МЧС спасли провалившуюся под лёд Аляску

Сотрудники МЧС спасли собаку из Ижорского пруда

Прогулка с собаками рядом с водоёмом закончилась спасательной операцией в Колпинском районе Петербурга. Весенний лёд оказался недостаточно крепок для животного, ему на помощь пришли сотрудники МЧС.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, Аляску спасали в десять часов утра 3 апреля в Колпино. Она рванула на Ижорский пруд и после короткой пробежки по замёрзшей части водоёма угодила в воду.

Взобраться обратно не удавалось — лёд хрустел и ломался. Судя по опубликованном на YouTube видео, заплыв устроила хаски.

Хозяйка и обеспокоенные прохожие говорят, что всё произошло буквально за секунды. Оценив плачевное положение пса, один из них связался со спасателями.

Фото: Кадр из видео Youtube.com/ Vitalhum9466925
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В МЧС «Фонтанке» подтвердили, что утром получили вызов о собаке в воде. Катер на воздушной подушке был на месте через три минуты. Аляску взяли на борт и вернули хозяину.

Фото: Кадр из видео Youtube.com/ Vitalhum9466925
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

AlBerkut
Неправильно написано!
Должно быть так:
Спасённая Аляска вернулась на российскую землю😉😂
Искусство заголовка 😂
Gnider
Хозяину влепить полный прейскурант сразу держать собак желание отпадет
СпортивнаяДевушка
Рада, что спасена собака!
Но хозяин-то о чём думал? - зачем спускать собаку с поводка в опасном месте?!
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