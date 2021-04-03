Прогулка с собаками рядом с водоёмом закончилась спасательной операцией в Колпинском районе Петербурга. Весенний лёд оказался недостаточно крепок для животного, ему на помощь пришли сотрудники МЧС.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, Аляску спасали в десять часов утра 3 апреля в Колпино. Она рванула на Ижорский пруд и после короткой пробежки по замёрзшей части водоёма угодила в воду.

Взобраться обратно не удавалось — лёд хрустел и ломался. Судя по опубликованном на YouTube видео, заплыв устроила хаски.