Прогулка с собаками рядом с водоёмом закончилась спасательной операцией в Колпинском районе Петербурга. Весенний лёд оказался недостаточно крепок для животного, ему на помощь пришли сотрудники МЧС.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, Аляску спасали в десять часов утра 3 апреля в Колпино. Она рванула на Ижорский пруд и после короткой пробежки по замёрзшей части водоёма угодила в воду.
Взобраться обратно не удавалось — лёд хрустел и ломался. Судя по опубликованном на YouTube видео, заплыв устроила хаски.
Хозяйка и обеспокоенные прохожие говорят, что всё произошло буквально за секунды. Оценив плачевное положение пса, один из них связался со спасателями.
В МЧС «Фонтанке» подтвердили, что утром получили вызов о собаке в воде. Катер на воздушной подушке был на месте через три минуты. Аляску взяли на борт и вернули хозяину.