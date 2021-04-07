У Навального не нашли коронавирус

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила «Фонтанке», что ее подзащитному сделали два теста на коронавирус.



«Мы сделали один тест [на коронавирус]. Он показал отрицательный [результат]. Ему почему-то сделали еще один тест. Результат неизвестен», — заявила 7 апреля адвокат.



По ее словам, первое тестирование прошло позавчера, 5 апреля, а второе — накануне. Михайлова подчеркнула, что сегодня собирается навестить своего подзащитного в Покрове и узнать подробности.



Здоровье оппозиционера вызывает у адвокатов опасения. Накануне его лечащего врача Анастасию Васильеву не пустили в колонию и задержали. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального. Во ФСИН рассказали, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

