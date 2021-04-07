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У Навального не нашли коронавирус

Адвокат Алексея Навального рассказала об отрицательном тесте на COVID-19 у оппозиционера

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила «Фонтанке», что ее подзащитному сделали два теста на коронавирус.

«Мы сделали один тест [на коронавирус]. Он показал отрицательный [результат]. Ему почему-то сделали еще один тест. Результат неизвестен», — заявила 7 апреля адвокат.

По ее словам, первое тестирование прошло позавчера, 5 апреля, а второе — накануне. Михайлова подчеркнула, что сегодня собирается навестить своего подзащитного в Покрове и узнать подробности.

Здоровье оппозиционера вызывает у адвокатов опасения. Накануне его лечащего врача Анастасию Васильеву не пустили в колонию и задержали. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального. Во ФСИН рассказали, что оппозиционера перевели в медико-санитарную часть с признаками ОРЗ.

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Комментарии (10)

hedgehog_
ну до товарища маска еще далеко. тот шесть тестов сделал и получил вероятность 50% что здоров.
надо подтягиваться.
Маэстро
Нравятся мне навальнята. Эти одноклеточные даже представить себе не могут, что человек может иметь своё мнение и быть и не за Путина и не за Навального. Стоит только критически отнестись к Навальному, сразу отнесут тебя к "прикормышам Путина" и навалят на тебя большую кучу. В любом деле надо подтягивать к себе народ, а вы со своим "умищем" способны его только отталкивать. Понеслось, кто больше навалит на мой комментарий!!!
265050772
отобрать у него справочник по болезням, а то прям по джерому...
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