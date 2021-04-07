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На Пряжке ночью тушили серьёзный пожар. Сгорели две бытовки

Пожар в производственном здании в центре Петербурга

Из-за быстрого распространения огня ранг пожара был повышен до № 1-БИС.

На Перевозной улице на Пряжке петербургские пожарные тушили возгорание по повышенному номеру.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 7 апреля, сообщение о пожаре по адресу: Перевозная улица, 1, поступило в 02:32. По данным огнеборцев, в производственном здании размером 50 на 100 метров происходило горение перекрытий на площади 10 квадратных метров. Пламя также перекинулось на бытовки. Сгорели две из них площадью 3 на 5 метров каждая.

Из-за быстрого распространения огня в 02:49 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. Меньше чем через час, в 03:22, возгорание локализовали.

В 03:58 осуществлены ликвидация открытого горения и отказ от повышенного номера. В 05:47 пожар был полностью ликвидирован силами 11 единиц техники и 44 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

По данному адресу, если верить открытым источникам, находится несколько компаний, среди которых охранная фирма и стрелковый клуб.

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