На Пряжке ночью тушили серьёзный пожар. Сгорели две бытовки

На Перевозной улице на Пряжке петербургские пожарные тушили возгорание по повышенному номеру.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 7 апреля, сообщение о пожаре по адресу: Перевозная улица, 1, поступило в 02:32. По данным огнеборцев, в производственном здании размером 50 на 100 метров происходило горение перекрытий на площади 10 квадратных метров. Пламя также перекинулось на бытовки. Сгорели две из них площадью 3 на 5 метров каждая.



Из-за быстрого распространения огня в 02:49 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. Меньше чем через час, в 03:22, возгорание локализовали.

