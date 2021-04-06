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В Германии футбольного тренера уволили за высказывания о мигрантах и ЛГБТ

Откровенное интервью о мигрантах и геях стоили тренеру немецкого футбольного клуба работы

Берлинский футбольный клуб «Герта» уволил 54-летнего тренера вратарей Жолта Петри после его интервью венгерской газете. Как сообщили в пресс-службе команды 6 апреля, специалист высказался на тему мигрантов и ЛГБТ.

В клубе отметили, что ранее Петри никогда не проявлял признаков гомофобии или ксенофобии, однако сделанные им заявления не соответствуют ценностям «Герты».

Сам тренер сказал, что сожалеет о своем заявлении по иммиграционной политике.

— Я хотел бы извиниться перед всеми людьми, которые ищут убежища у нас и которых я обидел своими словами, — подчеркнул Жолта Петри. — Я был очень рад работать на «Герту» и желаю всем в клубе всяческих успехов в будущем.

В интервью газете Magyar Nemzet Петри раскритиковал миграционную политику в Европе, назвав ее «моральным упадком».

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Комментарии (9)

Анна Эстедт
Странное слово "гомофобия". Тут не фобия, тут гомотоксикоз.
264526581
Я гражданин Германии-полностью поддерживаю его высказывание! Молодец! А их фальшивая толерантность-пошла в ж..у
dddmmm
"Сам тренер сказал, что сожалеет о своем заявлении по иммиграционной политике."

What a pussy
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