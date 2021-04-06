В Германии футбольного тренера уволили за высказывания о мигрантах и ЛГБТ

Берлинский футбольный клуб «Герта» уволил 54-летнего тренера вратарей Жолта Петри после его интервью венгерской газете. Как сообщили в пресс-службе команды 6 апреля, специалист высказался на тему мигрантов и ЛГБТ.



В клубе отметили, что ранее Петри никогда не проявлял признаков гомофобии или ксенофобии, однако сделанные им заявления не соответствуют ценностям «Герты».



Сам тренер сказал, что сожалеет о своем заявлении по иммиграционной политике.



— Я хотел бы извиниться перед всеми людьми, которые ищут убежища у нас и которых я обидел своими словами, — подчеркнул Жолта Петри. — Я был очень рад работать на «Герту» и желаю всем в клубе всяческих успехов в будущем.

