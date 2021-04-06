Бастрыкину не понравился слишком мягкий приговор участнику протеста в Петербурге, напавшему на полицейского

«Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. В частности, действия уроженца Архангельска попали на видеозапись, и умысел в его действиях также не вызвал у следствия сомнений», — излагает позицию руководителя ведомства пресс-служба СК.

Бастрыкин уверен, что подобные судебные решения «могут порождать сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам».



Он поручил подчиненным проанализировать содержание судебного решения в отношении осужденного уроженца Архангельска и представить доклад о наличии оснований для рассмотрения вопроса об инициировании в установленном порядке обжалования приговора.



Однако пока не понятно, как СК будет инициировать обжалование, так как по УПК у них нет такой возможности.



В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» сообщили, что за 2020 год районными судами Санкт-Петербурга вынесено 295 приговоров по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



«Просмотрев 100 приговоров, в качестве наказания мы увидели штрафы в размере от 10 000 рублей до 100 000 рублей, либо условное наказание от 1 года до 2 лет. Достаточно часто встречается и прекращение дел с применением судебного штрафа, особенно если лицо ранее не судимо и признает вину», — проанализировали в пресс-службе, отметив, что суды Санкт-Петербурга рассматривают дела в строгом соответствии с действующим законодательством.

