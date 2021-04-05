Проекцию работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фантазия» вывели на фасад здания на 8-й линии Васильевского острова, 85. Первый показ начался вечером 5 апреля. Как пояснили «Фонтанке» в «Ленсвете», проекцию планируют выводить на стену ежедневно в момент включения фонарей. Картина будет исчезать утром, одновременно с уличным освещением.

Место для проекции выбрали не случайно: с 1915 по 1924 год Петров-Водкин жил на Васильевском острове. Картину «Фантазия» мастер написал в 1925 году. Сюжет перекликается с «Купанием красного коня»: лошадь мчится вперёд, а всадник оборачивается, вглядываясь в то, что происходит позади.

Изображение полотна в высоком качестве специалистам предоставил Русский музей. На фасад картину вывели при помощи проектора.

В конце марта на фасаде Дома Радио со стороны Итальянской улицы петербуржцам показывали световую проекцию: «Юноша с лютней» Караваджо превращался в «Лютниста» Чжан Хуаня, одного из самых известных современных художников Китая.

Выставка его работ в конце 2020 года прошла в Эрмитаже и открыла постпандемийный сезон.