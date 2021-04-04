Росстат назвал количество смертей от коронавируса в Петербурге за февраль. Оно обогнало избыточную смертность

В Петербурге коронавирус был подтвержден как главная причина смерти в 1321 случае в феврале этого года. Такие данные приводит в отчете служба государственной статистики 4 апреля.



По данным Росстата, в феврале 2021 года в Северной столице умерло на 1205 людей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По обновленным сведениям за первый месяц нового года, причиной летального исхода COVID-19 в Петербурге стал в 2345 случаях (ранее Росстат сообщал о 2317 смертях).

Смертность за февраль по России за год выросла на 20,6%.