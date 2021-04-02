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Смертность за февраль в России за год выросла на 20,6%

В минувшем месяце в России умерло на 20,6% больше людей, чем в феврале 2020 года, говорится в опубликованных 2 апреля данных Росстата.

Всего за последние 28 дней зимы из жизни ушли 172 672 человека. По сравнению с январём очевидно снижение — на 21,4%. А тех, у кого COVID-19 значится причиной смерти, за месяц стало на 37,7% меньше. Согласно статистике, в 14 171 случае вирус подтвержден как основная причина смерти, а в 2 405 он предполагается. В 1 954 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, но не стал прямой его причиной, а в 5 839 случаях, несмотря на наличие коронавируса, он, исходя из заключения врачей, не оказал никакого влияния на смерть.

По данным оперативного штаба, в феврале умерли из-за коронавируса 12 836 человек.

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Комментарии (4)

07A
Так это за второй месяц, навальнята считать не умеют и завизжат! Посмотрим, хотя бы по итогам года!
nuga
Люди умирают от другого,ковид,как причина,составляет небольшую часть.Умирают от ДТП больше,чем от болезней старости и убийств.Кому то очень хочется списать все смерти на болезни,особенно на его величество ковид.Тут дети поумирали то от выпадения из окон,то из за убийств,согласно Фонтанки инфо и это малая часть статы,а есть смерти криминальные,в колониях,драках ,суициды.Хватит прикрывать все ковидом,пневманиями и сердцем. Мытищинский стрелок как пройдёт под статистикой-сердечный приступ? Смириться и рожать больше,государство щедро башляет пока.
ПТСЖ
Ложь, наглая ложь и статистика...
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