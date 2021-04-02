Смертность за февраль в России за год выросла на 20,6%

В минувшем месяце в России умерло на 20,6% больше людей, чем в феврале 2020 года, говорится в опубликованных 2 апреля данных Росстата.

Всего за последние 28 дней зимы из жизни ушли 172 672 человека. По сравнению с январём очевидно снижение — на 21,4%. А тех, у кого COVID-19 значится причиной смерти, за месяц стало на 37,7% меньше. Согласно статистике, в 14 171 случае вирус подтвержден как основная причина смерти, а в 2 405 он предполагается. В 1 954 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, но не стал прямой его причиной, а в 5 839 случаях, несмотря на наличие коронавируса, он, исходя из заключения врачей, не оказал никакого влияния на смерть.