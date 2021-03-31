За сутки 30 марта в Петербурге и Ленинградской области произошло 401 ДТП. Пострадавших было всего восемь, и ни одного погибшего. А вот 31 марта уже в начале первого часа ночи в Волосовском районе области произошла смертельная авария.



Как стало известно «Фонтанке», в 0:15 среды в полицию поступило сообщение о ДТП у дома 51 по проспекту Вингиссара в Волосово. Прибывшие на место инспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по проспекту от дома 27 в сторону перекрестка с Гатчинским шоссе, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень справа по ходу движения. Машину, развернув, отбросило на левую сторону дороги, где она сбила металлический столб с дорожным знаком и врезалась в металлическое ограждение.