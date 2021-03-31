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Водитель «Лады» собрал поребрик, знак и забор под Петербургом и погиб. Прав у него не оказалось

ДТП со столбом и забором закончилось смертью водителя в Ленобласти

За сутки 30 марта в Петербурге и Ленинградской области произошло 401 ДТП. Пострадавших было всего восемь, и ни одного погибшего. А вот 31 марта уже в начале первого часа ночи в Волосовском районе области произошла смертельная авария.

Как стало известно «Фонтанке», в 0:15 среды в полицию поступило сообщение о ДТП у дома 51 по проспекту Вингиссара в Волосово. Прибывшие на место инспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по проспекту от дома 27 в сторону перекрестка с Гатчинским шоссе, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень справа по ходу движения. Машину, развернув, отбросило на левую сторону дороги, где она сбила металлический столб с дорожным знаком и врезалась в металлическое ограждение.

В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Это оказался 28-летний местный житель, причем, согласно базе ГИБДД, водительских прав у него не было.

За вторник, 30 марта, в Петербурге, по данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, было зафиксировано 336 дорожных аварий, из которых пять были с пострадавшими. Травмы получили 7 человек, в том числе двое детей. В Ленобласти произошло 65 ДТП. Серьезное было одно, в нем пострадал один взрослый. ДТП с автобусом «Дети» в районе Московского шоссе, где водитель умер за рулём, как смертельное не учли.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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Комментарии (1)

Маэстро
Без прав удобно ездить, нет прав - нечего лишать. Штраф выпишут - можно не платить. Надо всё-таки у ездящих без прав конфисковывать авто, чтобы не на чем было ездить. В этом случае сам убился, а мог бы ещё кого-нибудь с собой прихватить.
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