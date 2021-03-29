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Самосвал догнал минивэн на ЗСД и собрал 3-километровую пробку

КАМАЗ и минивэн столкнулись на Южном участке ЗСД в Петербурге

Авария с грузовиком серьезно затруднила движение по южному участку Западного скоростного диаметра Петербурга днем 29 марта. Пробка тянется на несколько километров.

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Как сообщает портал «Мегаполис» со слов очевидцев, на 41-м километре ЗСД в южном направлении, перед съездом на Благодатную улицу, столкнулись самосвал КАМАЗ и минивэн. На кадрах с места ДТП видно, что грузовик изрядно вмял легковой заднюю часть, и машину уже погрузили на эвакуатор.

«Мегаполис»

В приложении «Ваш ЗСД» предупреждение об аварийном транспорте в двух левых полосах на участке между набережной Екатерингофки и Благодатной улицей появилось в начале четвертого часа вечера. Как сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», сейчас аварийный транспорт уже убрали в правую полосу. Сразу после получения сигнала о ДТП, на место был направлен инспектор, а информация об аварии была выведена на табло.

По предварительным данным «Фонтанки», в ДТП пострадал один человек, но его травмы не тяжелые. По информации «Яндекс.Пробок», из-за аварии на ЗСД скопился затор длиной в 3,5 километра, начинающийся еще до съезда на набережную Екатерингофки.

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Комментарии (4)

265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо
265114438
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5209

Заранее большое человеческое спaсибо
Stiff_21
Вонючий ржавый дерьмовоз собрал пробку ирод.
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