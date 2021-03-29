Авария с грузовиком серьезно затруднила движение по южному участку Западного скоростного диаметра Петербурга днем 29 марта. Пробка тянется на несколько километров.
Как сообщает портал «Мегаполис» со слов очевидцев, на 41-м километре ЗСД в южном направлении, перед съездом на Благодатную улицу, столкнулись самосвал КАМАЗ и минивэн. На кадрах с места ДТП видно, что грузовик изрядно вмял легковой заднюю часть, и машину уже погрузили на эвакуатор.
В приложении «Ваш ЗСД» предупреждение об аварийном транспорте в двух левых полосах на участке между набережной Екатерингофки и Благодатной улицей появилось в начале четвертого часа вечера. Как сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», сейчас аварийный транспорт уже убрали в правую полосу. Сразу после получения сигнала о ДТП, на место был направлен инспектор, а информация об аварии была выведена на табло.
По предварительным данным «Фонтанки», в ДТП пострадал один человек, но его травмы не тяжелые. По информации «Яндекс.Пробок», из-за аварии на ЗСД скопился затор длиной в 3,5 километра, начинающийся еще до съезда на набережную Екатерингофки.