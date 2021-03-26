На фасаде Дома Радио прошел первый из трех обещанных вечеров светового шоу. Его героем, как и анонсировала «Фонтанка», стал «Юноша с лютней» Караваджо. Посмотреть на его метаморфозы пришли сотни горожан.



Авторы видео — Николай Николенко и Дарья Ан — «оживили» картину и «вложили» образ крупнейшим художникам различных направлений от Анри Матисса до Кита Харинга. Шоу сопроводили музыкой Дмитрия Мазурова, взявшего за основу композиции в исполнении артистов хора musicAeterna.