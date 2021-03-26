На фасаде Дома Радио прошел первый из трех обещанных вечеров светового шоу. Его героем, как и анонсировала «Фонтанка», стал «Юноша с лютней» Караваджо. Посмотреть на его метаморфозы пришли сотни горожан.
Авторы видео — Николай Николенко и Дарья Ан — «оживили» картину и «вложили» образ крупнейшим художникам различных направлений от Анри Матисса до Кита Харинга. Шоу сопроводили музыкой Дмитрия Мазурова, взявшего за основу композиции в исполнении артистов хора musicAeterna.
Проекцию можно будет посмотреть еще два вечера — 27 и 28 марта, с 19:00 до 21:00. Как рассказал «Фонтанке» завотделом современного искусства Эрмитажа и директор musicAeterna Дмитрий Озерков, эта совместная акция — символ дружбы и будущего сотрудничества музея и «семейства» музыкальных коллективов в рамках проекта «Музей 15/24».
Ранее 26 марта Дмитрий Озерков с Михаилом Пиотровским открыл в Главном штабе Эрмитажа Открытую молодежную библиотеку по искусству.