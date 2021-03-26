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Лютниста довели до супрематизма. На Итальянской улице кудрявому юноше не дали поиграть просто так

Мэппинг-шоу в центре Петербурга «преобразовало» Караваджо в Малевича

На фасаде Дома Радио прошел первый из трех обещанных вечеров светового шоу. Его героем, как и анонсировала «Фонтанка», стал «Юноша с лютней» Караваджо. Посмотреть на его метаморфозы пришли сотни горожан.

Авторы видео — Николай Николенко и Дарья Ан — «оживили» картину и «вложили» образ крупнейшим художникам различных направлений от Анри Матисса до Кита Харинга. Шоу сопроводили музыкой Дмитрия Мазурова, взявшего за основу композиции в исполнении артистов хора musicAeterna.

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Проекцию можно будет посмотреть еще два вечера — 27 и 28 марта, с 19:00 до 21:00. Как рассказал «Фонтанке» завотделом современного искусства Эрмитажа и директор musicAeterna Дмитрий Озерков, эта совместная акция — символ дружбы и будущего сотрудничества музея и «семейства» музыкальных коллективов в рамках проекта «Музей 15/24».

Ранее 26 марта Дмитрий Озерков с Михаилом Пиотровским открыл в Главном штабе Эрмитажа Открытую молодежную библиотеку по искусству.

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Комментарии (1)

alexadmin
А я уж подумал его резиновыми дубинками расписали.
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