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Петербуржец купил машину и на следующий день побил её на заснеженном мосту Бетанкура

Досадное ДТП произошло ночью в Василеостровском районе Петербурга, но хотя бы без травм.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по предварительной информации, 21 марта около 0:40 на мосту Бетанкура мужчина на «Шевроле» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал. По данным «Дорожного инспектора», водитель только вчера купил автомобиль.

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«Будьте осторожны! Даже на скорости 50 км/ч автомобиль на «каше» может занести», — отмечает «Инспектор».

Вечером и ночью в Петербурге шёл снегопад, сегодня он может продолжится. Водителям до сих пор непросто, в городе много аварий, например на КАД глухой ночью столкнулись 11 машин.

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Комментарии (3)

Darkgene
Ну КАСКО хотя бы еще действует (если конечно покупал не б/у), было бы досаднее разбить машину, на следующий день после окончания страховки.
sektor7
Одним гонщиком стало поменьше
Alesis
“...побил ее»? Побил руками, ногами? Может, все-таки правильнее написать «разбил», «повредил» и т.п.?
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