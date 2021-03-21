Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по предварительной информации, 21 марта около 0:40 на мосту Бетанкура мужчина на «Шевроле» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал. По данным «Дорожного инспектора», водитель только вчера купил автомобиль.
«Будьте осторожны! Даже на скорости 50 км/ч автомобиль на «каше» может занести», — отмечает «Инспектор».
Вечером и ночью в Петербурге шёл снегопад, сегодня он может продолжится. Водителям до сих пор непросто, в городе много аварий, например на КАД глухой ночью столкнулись 11 машин.