Не найдя на стоянке свою машину, петербурженка была вынуждена наконец оплатить долги по штрафам и кредитам

Жительница Петербурга накопила долгов по кредитам и штрафам ГИБДД почти на 200 тысяч рублей и упорно избегала судебных приставов. Но когда те арестовали ее машину, средства на оплату задолженностей быстро нашлись.



Как сообщает 18 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в отделе судебных приставов Центрального района было возбуждено 19 исполнительных производств в отношении 27-летней петербурженки. Женщина задолжала трем кредитным учреждениям и накопила 16 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма долгов составила 196 тысяч рублей. Банковские счета должницы были пусты, официально она нигде не работала, но при этом ездила на дорогой машине. Требования исполнительных документов женщина игнорировала и двери приставам не открывала.