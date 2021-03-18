Не найдя на стоянке свою машину, петербурженка была вынуждена наконец оплатить долги по штрафам и кредитам

Жительница Петербурга накопила долгов по кредитам и штрафам ГИБДД почти на 200 тысяч рублей и упорно избегала судебных приставов. Но когда те арестовали ее машину, средства на оплату задолженностей быстро нашлись.
Как сообщает 18 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в отделе судебных приставов Центрального района было возбуждено 19 исполнительных производств в отношении 27-летней петербурженки. Женщина задолжала трем кредитным учреждениям и накопила 16 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма долгов составила 196 тысяч рублей. Банковские счета должницы были пусты, официально она нигде не работала, но при этом ездила на дорогой машине. Требования исполнительных документов женщина игнорировала и двери приставам не открывала.
Ранним утром приставы вместе с представителями банка прибыли по месту проживания петербурженки, чтобы найти и и арестовать ее автомобиль. Машина оказалась припаркована в нескольких кварталах от дома должницы. Приставы составили акт описи ареста имущества и передали автомобиль представителям банка на ответственное хранение.
Не найдя машины на месте стоянки, женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне. Там ей сообщили, что автомобиль арестован, и отправили в районный отдел судебных приставов для выяснения обстоятельств. На приеме должница наконец ознакомилась с исполнительными документами, получила квитанции, после чего в кратчайшие сроки нашла необходимую сумму и расплатилась со всеми кредиторами. После погашения долгов арестованный автомобиль вернули хозяйке.