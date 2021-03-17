FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
72.96р86.99р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Нам бы хотелось, чтобы все мероприятия проходили без задержанных». В ГУ МВД прокомментировали петербургские митинги

Замначальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов поблагодарил депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского за организацию акции памяти Бориса Немцова.

Благодарность от ГУ МВД Вишневский услышал 17 марта, после отчета замначальника Дмитрия Баранова за 2020 год. «Все прошло в идеальном порядке, не был задержан ни один человек», — объяснил похвалу в адрес депутата Баранов.

«Нам совсем не хотелось бы проявлять никакие функции привлечения к порядку, принуждения к нему. Хотелось бы, чтобы все мероприятия проходили законным образом, без задержанных», — добавил Баранов.

Перекрытия города в дни, когда никакие акции не проходили, Баранов в своем комментарии не объяснил.

Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ответило на депутатский вопрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте и объяснило, почему 6 февраля, когда никаких несанкционированных акций протеста заявлено не было, центр города оказался перекрыт и почему должностных лиц, которые приняли такое решение, не за что привлекать к ответственности.

6 февраля центр города оказался перекрыт, даже общественному транспорту пришлось направляться в объезд. В Смольном не смогли оперативно объяснить причину. Бизнес потребовал от властей оценить экономические последствия транспортной блокады в уик-энд, в Смольном мнение предпринимателей «приняли к сведению».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний