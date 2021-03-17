«Нам бы хотелось, чтобы все мероприятия проходили без задержанных». В ГУ МВД прокомментировали петербургские митинги

Замначальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов поблагодарил депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского за организацию акции памяти Бориса Немцова.
Благодарность от ГУ МВД Вишневский услышал 17 марта, после отчета замначальника Дмитрия Баранова за 2020 год. «Все прошло в идеальном порядке, не был задержан ни один человек», — объяснил похвалу в адрес депутата Баранов.
«Нам совсем не хотелось бы проявлять никакие функции привлечения к порядку, принуждения к нему. Хотелось бы, чтобы все мероприятия проходили законным образом, без задержанных», — добавил Баранов.
Перекрытия города в дни, когда никакие акции не проходили, Баранов в своем комментарии не объяснил.
Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ответило на депутатский вопрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте и объяснило, почему 6 февраля, когда никаких несанкционированных акций протеста заявлено не было, центр города оказался перекрыт и почему должностных лиц, которые приняли такое решение, не за что привлекать к ответственности.