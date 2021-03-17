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«Лада» приехала в столб на Волхонском шоссе в Петербурге. Пострадала 11-летняя дочь водителя

За 16 марта в Петербурге и Ленинградской области произошло 372 ДТП, в 10 из которых пострадали люди. В Красносельском районе в аварии травмы получил ребенок.

Как стало известно «Фонтанке», в 18:20 16 марта у дома 82 по Волхонскому шоссе 50-летний петербуржец, двигаясь на своей LADA Granta от улицы Матросова к Красной улице, не справился с управлением и врезался в находившуюся справа опору линии электропередач. В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка «Лады» — дочь водителя. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за минувшие сутки произошло 302 ДТП, из которых 9 были с пострадавшими. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок. В Ленинградской области зафиксировали 70 аварий, и только одну — с пострадавшими. Травмы в ней получил один взрослый. Жертв не было в обоих регионах.

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Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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