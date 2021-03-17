За 16 марта в Петербурге и Ленинградской области произошло 372 ДТП, в 10 из которых пострадали люди. В Красносельском районе в аварии травмы получил ребенок.



Как стало известно «Фонтанке», в 18:20 16 марта у дома 82 по Волхонскому шоссе 50-летний петербуржец, двигаясь на своей LADA Granta от улицы Матросова к Красной улице, не справился с управлением и врезался в находившуюся справа опору линии электропередач. В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка «Лады» — дочь водителя. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.