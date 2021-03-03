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«В камере ничего нет, но настроение отличное». Адвокат Навального рассказала о жизни оппозиционера в СИЗО Владимирской области

Адвокат Ольга Михайлова посетила российского оппозиционера в СИЗО и рассказала «Фонтанке» об условиях его содержания.

«Навальный в СИЗО в «Кольчугино». <...> Он находится в камере с еще двумя людьми. На карантине. <...> В камере у него в принципе ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — рассказала 3 марта Ольга Михаилова.

Она также отметила, что оппозиционер «в полной изоляции», так как письма он не получает, а система «ФСИН-письмо» отключена. Кроме того, он с сокамерниками не может сейчас пользоваться тюремным ларьком, так как «деньги на их счета не поступили».

«Настроение у него отличное. Он добр», — резюмировала Михайлова.

В Instagram Навального также появился пост, в котором говорится, что единственным развлечением сейчас остается «кулинария». «Мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стритфуд и молекулярной», — говорится в сообщении.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

i224
Сбежал таки из Покрова...
265040341
.... с комфортом сидит.
---- «Пытают людей, насилуют кошек»: жуткие нравы московского СИЗО (с)
Igor_VS
Символично, что после окрика Байдена, нашелся Леша. Все не так просто.
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