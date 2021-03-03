«В камере ничего нет, но настроение отличное». Адвокат Навального рассказала о жизни оппозиционера в СИЗО Владимирской области

Адвокат Ольга Михайлова посетила российского оппозиционера в СИЗО и рассказала «Фонтанке» об условиях его содержания.



«Навальный в СИЗО в «Кольчугино». <...> Он находится в камере с еще двумя людьми. На карантине. <...> В камере у него в принципе ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — рассказала 3 марта Ольга Михаилова.

Она также отметила, что оппозиционер «в полной изоляции», так как письма он не получает, а система «ФСИН-письмо» отключена. Кроме того, он с сокамерниками не может сейчас пользоваться тюремным ларьком, так как «деньги на их счета не поступили».