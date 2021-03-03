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На исследователя гибели прадеда в 1938 году заявил в полицию сын сотрудника НКВД

Правоохранительные органы в Новосибирске начали проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который ведёт расследование убийства сотрудниками НКВД своего прадеда Степана Карагодина.

Как сообщается 3 марта на сайте Karagodin.org, поводом для проверки послужило заявление в полицию от сына Алексея Митюшова — бывшего сотрудника НКВД. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, указано, что Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.

Сын Митюшова в своём заявлении указывает, что данные, которые приводятся в расследовании Дениса Карагодина, дискредитируют имя его отца.

Подробнее о расследовании дела репрессированного и расстрелянного в 1938 году Степана Карагодина — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (35)

W Bons
нквдешник просто честно выполнял свою повседневную тяжелую работу
Papsik
Павлик Морозов!
Nationalverrater_2
Вертухаи и потомство палачей прокочумали, сменили мокрые казёные кальсоны в 1991 году, когда все завывали "токо не надо охоты на ведьм !"(с) Ведьмы очухались, прибарахлились, поднялись и таперича норм охотятся на людей. Ценник - то за ботанов с фонариками нехилый - лимонные пайки, дворцы, охрана , тачки, самолёты, лекари, вся родны жирно пристроена, счета, ништяки для потомства до 10 колена за счёт терпил. Да ещё какое - то быдло смеет в глаза тыкать , что шлёпнули его дела ? Ващще оборзели холопы!
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