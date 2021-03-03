На исследователя гибели прадеда в 1938 году заявил в полицию сын сотрудника НКВД

Правоохранительные органы в Новосибирске начали проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который ведёт расследование убийства сотрудниками НКВД своего прадеда Степана Карагодина.
Как сообщается 3 марта на сайте Karagodin.org, поводом для проверки послужило заявление в полицию от сына Алексея Митюшова — бывшего сотрудника НКВД. В расследовании, которое проводит Денис Карагодин, указано, что Митюшов принимал участие в убийстве его прадеда — его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина.
Сын Митюшова в своём заявлении указывает, что данные, которые приводятся в расследовании Дениса Карагодина, дискредитируют имя его отца.
Подробнее о расследовании дела репрессированного и расстрелянного в 1938 году Степана Карагодина — в материале «Фонтанки».