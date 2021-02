Цены на подсолнечное масло обещают заморозить до осени

Сбербанк получил престижную международную премию специализированного издания Global Finance «Лучшие инвестиционные банки — 2021» (Best Investment Banks Awards 2021) в регионе Центральной и Восточной Европы сразу в двух номинациях — «Лучший банк на рынке долгового капитала» (Best Debt Bank) и «Лучший банк на рынке слияний и поглощений» (Best M&A Bank), причём вторая награда присуждается банку второй год подряд.