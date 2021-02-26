Цены на подсолнечное масло обещают заморозить до осени

Российские производители готовы до конца августа удерживать отпускную стоимость подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 литр — эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля. Это означает, что для покупателей они сохранятся на нынешнем уровне, пишут 26 февраля «Известия».

В Масложировом союзе изданию объяснили, что компаниям выгодно пойти на такой шаг — это предотвратит введение экспортной пошлины, которая бы привела к большим тратам. Сейчас розничная цена составляет 110 рублей, она зафиксирована также до конца марта.