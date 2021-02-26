Цены на подсолнечное масло обещают заморозить до осени

Российские производители готовы до конца августа удерживать отпускную стоимость подсолнечного масла на уровне 95 рублей за 1 литр — эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля. Это означает, что для покупателей они сохранятся на нынешнем уровне, пишут 26 февраля «Известия».
В Масложировом союзе изданию объяснили, что компаниям выгодно пойти на такой шаг — это предотвратит введение экспортной пошлины, которая бы привела к большим тратам. Сейчас розничная цена составляет 110 рублей, она зафиксирована также до конца марта.
В сентябре, после нового урожая подсолнечника, цены могут даже немного снизить — рублей до 80. Изготовители надеются на обильный урожай, а значит, более дешевое сырье.
Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети в конце 2020 года заключили соглашение о стабилизации цен, которое касается подсолнечного масла и сахара-песка. Их стоимость зафиксирована у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей соответственно. Производители сахара и торговые сети, по данным издания, пока не ведут переговоров об изменении стоимости продукции после 1 апреля.