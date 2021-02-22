Юлия Навальная вернулась из Германии. В московском аэропорту она попала на видео

Жена оппозиционера Алексея Навального вернулась из немецкого Франкфурта, в который улетела 10 февраля. В московском аэропорту она не осталась незамеченной.



Видеозапись 22 февраля опубликовал телеграм-канал «112». На видео Навальная в компании нескольких мужчин в медицинских масках выходит из аэропорта на парковку и садится в автомобиль. На вопросы о целях поездки она не отвечает. Авторы телеграм-канала утверждают, что Навальная вернулась в понедельник. По данным сервиса Flightradar, рейс из Франкфурта приземлился в московском Домодедово в 15:20.