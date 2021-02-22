Юлия Навальная вернулась из Германии. В московском аэропорту она попала на видео

Жена оппозиционера Алексея Навального вернулась из немецкого Франкфурта, в который улетела 10 февраля. В московском аэропорту она не осталась незамеченной.
Видеозапись 22 февраля опубликовал телеграм-канал «112». На видео Навальная в компании нескольких мужчин в медицинских масках выходит из аэропорта на парковку и садится в автомобиль. На вопросы о целях поездки она не отвечает. Авторы телеграм-канала утверждают, что Навальная вернулась в понедельник. По данным сервиса Flightradar, рейс из Франкфурта приземлился в московском Домодедово в 15:20.
О том, что жена Навального покинула Россию, днём 10 февраля написал «Интерфакс». В тот же день Der Spiegel подтвердил, что она прибыла во Франкфурт. Местные СМИ сообщали, что визит носит частный характер.
За время её отсутствия вышло первое интервью Навальной глянцу. Harper’s Bazaar назвал материал «Хорошая жена». Алексея Навального приговорили к штрафу по делу о клевете на ветерана, Мосгорсуд отказал в жалобе на замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.