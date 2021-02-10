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Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в немецкий Франкфурт

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию вечером 10 февраля. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Der Spiegel.

По информации издания, самолёт, на борту которого была Юлия Навальная, в среду вечером приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне. В Берлине говорят о частном визите, но журнал о деталях поездки не сообщает.

О том, что жена Навального покинула Россию, днём 10 февраля написал «Интерфакс». По данным агентства, она улетела в Германию из московского аэропорта Домодедово. Рейс на Франкфурт приземлился незадолго до шести вечера по местному времени. Адвокаты Юлии заявили, что не в курсе её отъезда.

Юлия Навальная вернулась в Россию 17 января вместе с супругом, которого тут же задержали. Она принимала участие в несанкционированной акции в поддержку мужа. Юлия присутствовала и на суде, который заменил Алексею условный срок на реальный. В интернете запустили флешмоб в поддержку жены оппозиционера.

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Комментарии (20)

265048588
За инструкциями отправилась.
Russomatroso
правильно сделала.стопудово с разрешения Самого. потом кичиться будет.
Mikle776
фамилия Навальный - сработал рефлекс у ура-патриотов ))))
рука тут же потянулась к клавиатуре писать гадости... понимаю... кушать все хотят...
Ну а по теме - ну может и правильно сделала... если сейчас ее начнут таскать по судам по разным поводам, а задерживать при каждом выходе из дома... Лучше от власти быть на расстоянии... безопаснее
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