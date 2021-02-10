Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в немецкий Франкфурт

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела в Германию вечером 10 февраля. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Der Spiegel.

По информации издания, самолёт, на борту которого была Юлия Навальная, в среду вечером приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне. В Берлине говорят о частном визите, но журнал о деталях поездки не сообщает.

О том, что жена Навального покинула Россию, днём 10 февраля написал «Интерфакс». По данным агентства, она улетела в Германию из московского аэропорта Домодедово. Рейс на Франкфурт приземлился незадолго до шести вечера по местному времени. Адвокаты Юлии заявили, что не в курсе её отъезда.