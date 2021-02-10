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«Интерфакс»: Юлия Навальная покинула Россию

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального покинула Россию. «Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне», — сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Жена оппозиционера пока не прокомментировала эту информацию.

Юлия Навальная вернулась в Россию 17 января вместе с супругом, которого тут же задержали. Она принимала участие в несанкционированной акции в поддержку мужа. Юлия присутствовала и на суде, который заменил Алексею условный срок на реальный. В интернете запустили флешмоб в поддержку жены оппозиционера.

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Комментарии (38)

paha
Не, ну правда. Интересно же. Ну как? Лечение (от чего)? ВНЖ/гражданство (без комментариев)? Учеба? (где) Работа?( и тут все понятно)
baddancer
А чего не в Литву к Тихановской? Там бы Юле удостоверение президента России выдали.
260730691
За зарплатой!
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