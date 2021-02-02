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Навальный нарисовал жене сердечко на стекле «аквариума» под оглашение решения суда

Оппозиционер, которому заменили условный срок на реальный, попрощался с супругой Юлией.

Алексей Навальный во время выездного заседания Симоновского районного суда Москвы 2 февраля нарисовал сердечко на стекле «аквариума». Видео трогательного момента попало в Интернет.

Юлия Навальная отказалась комментировать решение столичного суда, и призвала задавать вопросы адвокатам.

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Комментарии (4)

264515451
Во всяком случае держится лучше, чем ухмыляющийся в интервью Ларри Кингу ещё не дедушка, говорящий "она утонула". Навальный реально похож на человека, видно прекрасно что у них с женой нормальные отношения, а не какая-то чушь с потрахушками. Люди, способные любить и поддерживать друг друга не могут быть моральными уродами. Я поддерживаю и Навальных и Платошкина и Фургала и Бондаренко. Я не поддерживаю тех, кто их пытается закрыть.
265048588
Такой милашка.
atty
Молодец, достойно держится.
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