FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
20
Печать

Цвет настроения — красный. В соцсетях продолжается флешмоб в поддержку Юлии Навальной

Пользователи различных соцсетей переодеваются в красную одежду и используют в качестве хештега слова, сказанные Алексеем Навальным своей супруге в зале суда. Флешмоб в поддержку Юлии Навальной запустила журналист Екатерина Федорова. Она выложила свою фотографию в свитере красного цвета, в качестве отсылки на красный наряд жены оппозиционера в суде. Для хештега она использовала слова «Не грусти, всё будет хорошо», которые Навальный сказал Юлии после оглашения решения суда. Героиня поста, в свою очередь, пришла в комментарии и поблагодарила за поддержку.

Во флешмобе приняли участие и некоторые известные личности. Например, телеведущая Аврора.

К акции присоединилась и дочь оппозиционного политика Дарья.

По хештегу #негрустивсебудетхорошо в Instagram было опубликовано более 13 тысяч фотографий.

При этом флешмоб не остался исключительно женским. Так, его поддержал, например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

По хештегу можно найти и фотографии домашних животных.

Участие в акции приняли модные журналы Vogue и Harper's Bazaar, которые выложили обложки с моделями в красной одежде.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный. С учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Abu-Denis
"А еще кто-то говорил, что "женщина, носящая ярко красную одежду, подсознательно хочет быть изнасилованной"

Фантазии насильника, видимо. В самовозбуждение и самооправдание.
265040341
.... стадо и в Африке стадо ..... бывшие плантаторы, раскручивая Навальную, знают что делают.
DimaDee
Спасибо за флешмоб! Теперь буду знать с кем не стоит...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний