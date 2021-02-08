Пользователи различных соцсетей переодеваются в красную одежду и используют в качестве хештега слова, сказанные Алексеем Навальным своей супруге в зале суда. Флешмоб в поддержку Юлии Навальной запустила журналист Екатерина Федорова. Она выложила свою фотографию в свитере красного цвета, в качестве отсылки на красный наряд жены оппозиционера в суде. Для хештега она использовала слова «Не грусти, всё будет хорошо», которые Навальный сказал Юлии после оглашения решения суда. Героиня поста, в свою очередь, пришла в комментарии и поблагодарила за поддержку.
Во флешмобе приняли участие и некоторые известные личности. Например, телеведущая Аврора.
К акции присоединилась и дочь оппозиционного политика Дарья.
По хештегу #негрустивсебудетхорошо в Instagram было опубликовано более 13 тысяч фотографий.
При этом флешмоб не остался исключительно женским. Так, его поддержал, например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
По хештегу можно найти и фотографии домашних животных.
Участие в акции приняли модные журналы Vogue и Harper's Bazaar, которые выложили обложки с моделями в красной одежде.
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок оппозиционера Алексея Навального на реальный. С учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев.