В веселье — опасность. СК напоминает правила катания на ватрушках, лыжах и коньках

В преддверии длинных выходных дней Следственный комитет напоминает, что во время зимнего отдыха надо проявлять бдительность. С начала года следователи СК организовали более 20 проверок по фактам травмирования и гибели взрослых и детей при занятии зимними видами спорта, по результатам проверок возбуждено около десятка уголовных дел. Об этом сообщается 20 февраля на сайте комитета.
В Петербурге и Ленобласти, напомним, в этом году было уже несколько несчастных случаев. В начале января после катания на ватрушке (тюбинге) попал в реанимацию 5-летний мальчик, была госпитализирована 3-летняя девочка. 9 января в Красносельском районе мужчина разбился насмерть, и три человека попали в больницу тоже после катания на ватрушке. В феврале в Кронштадте девочка на ватрушке съехала в овраг с водой. 15 января в Москве по той же причине погиб маленький мальчик.
Следственный комитет напоминает, что для катания на санках, лыжах, коньках нужно выбирать только специально оборудованные места. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железнодорожные пути, падения на необорудованных лыжных склонах — вот самые распространенные опасности. Многие горки могут быть покрыты снегом, скрывающим препятствия. Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами — это может повлечь причинение травм катающемуся. Подобные происшествия зафиксированы, например, в Амурской области.
Кататься на лыжах можно только на оборудованных трассах, нельзя игнорировать предупреждающие знаки и пренебрегать средствами защитной экипировки. Не стоит выезжать на лёд водоёмов на коньках. Ледовое покрытие может быть ненадёжным, и высока вероятность провалиться под лёд, а выбраться из ледяной воды самостоятельно почти невозможно, особенно ребёнку.
Во время отдыха взрослых следует следить за своими детьми. Организаторам досуга необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь.