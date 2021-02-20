В веселье — опасность. СК напоминает правила катания на ватрушках, лыжах и коньках

В преддверии длинных выходных дней Следственный комитет напоминает, что во время зимнего отдыха надо проявлять бдительность. С начала года следователи СК организовали более 20 проверок по фактам травмирования и гибели взрослых и детей при занятии зимними видами спорта, по результатам проверок возбуждено около десятка уголовных дел. Об этом сообщается 20 февраля на сайте комитета.

Следственный комитет напоминает, что для катания на санках, лыжах, коньках нужно выбирать только специально оборудованные места. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железнодорожные пути, падения на необорудованных лыжных склонах — вот самые распространенные опасности. Многие горки могут быть покрыты снегом, скрывающим препятствия. Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами — это может повлечь причинение травм катающемуся. Подобные происшествия зафиксированы, например, в Амурской области.

Кататься на лыжах можно только на оборудованных трассах, нельзя игнорировать предупреждающие знаки и пренебрегать средствами защитной экипировки. Не стоит выезжать на лёд водоёмов на коньках. Ледовое покрытие может быть ненадёжным, и высока вероятность провалиться под лёд, а выбраться из ледяной воды самостоятельно почти невозможно, особенно ребёнку.

Во время отдыха взрослых следует следить за своими детьми. Организаторам досуга необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь.