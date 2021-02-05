Девочка попала в больницу после катания на «ватрушке» в Кронштадте. Она съехала в овраг с водой

Катание со стихийной горки в Кронштадте закончилось для школьницы в петербургской больнице. Склон огородили лентами, но особой надежды на то, что они остановят любителей зимних развлечений, нет.
Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 5 февраля, накануне вечером скорая увезла с Якорной площади 11-летнюю девочку, которая неудачно скатилась со склона на «ватрушке». По предварительной информации, у ребёнка вывих и переохлаждение — она оказалась в овраге с водой.
Горку рядом с Обводным каналом у Якорной площади огораживали лентами, размещали рядом таблички и подумывали засыпать песком, но, как говорят в пресс-службе, последнему воспротивились сами жители. Дежурства сотрудников администрации, которые бы предупреждали об опасности на месте, не прижились. Утром в пятницу горку снова огородили лентами.
От катания с крутых склонов оврага за Летним садом и в самом саду администрация отговаривала в своей официальной группе в «ВКонтакте» в конце января. Там же информировали о детях, получивших смертельные травмы на тюбинге в Москве, Подмосковье и Татарстане. В Красносельском районе Петербурга насмерть разбился на надувных санках 27-летний мужчина. Ещё трое попали в больницу. Аналогичные несчастные случаи произошли 6 января в Муринском парке, где в дерево врезался пятилетний мальчик, и в посёлке Воейково во Всеволожском районе. Там упал с ватрушки и ударился головой ребёнок трёх лет.