Почищенные дороги и отсутствие пробок не мешают водителям в Петербурге съезжать с дорог днем 17 февраля. В Приморском районе кроссовер пободался со столбом — и выиграл с минимальными потерями.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Планерной улице, неподалеку от пересечения с Долгоозерной, автомобиль Nissan Qashqai врезался в фонарный столб и свалил его. Причем сам кроссовер, судя по фото, отделался не слишком серьезными повреждениями.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на Планерной улице плотное в обе стороны, особенно сильно забит участок между Долгоозерной и Камышовой улицами.
А на проспекте Луначарского, после перекрестка с улицей Есенина в направлении проспекта Культуры, столкнулись автомобили Volkswagen и Citroen, пишет участница группы. В результате «Фольксваген» заскочил одним колесом на трамвайную «выделенку» и уткнулся в сугроб. Второй участник ДТП, по словам очевидицы, «выглядит получше».