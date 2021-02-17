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Nissan победил фонарный столб на Планерной, а на Луначарского Volkswagen заехал в сугроб

Почищенные дороги и отсутствие пробок не мешают водителям в Петербурге съезжать с дорог днем 17 февраля. В Приморском районе кроссовер пободался со столбом — и выиграл с минимальными потерями.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Планерной улице, неподалеку от пересечения с Долгоозерной, автомобиль Nissan Qashqai врезался в фонарный столб и свалил его. Причем сам кроссовер, судя по фото, отделался не слишком серьезными повреждениями.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на Планерной улице плотное в обе стороны, особенно сильно забит участок между Долгоозерной и Камышовой улицами.

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А на проспекте Луначарского, после перекрестка с улицей Есенина в направлении проспекта Культуры, столкнулись автомобили Volkswagen и Citroen, пишет участница группы. В результате «Фольксваген» заскочил одним колесом на трамвайную «выделенку» и уткнулся в сугроб. Второй участник ДТП, по словам очевидицы, «выглядит получше».

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