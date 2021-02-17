Почищенные дороги и отсутствие пробок не мешают водителям в Петербурге съезжать с дорог днем 17 февраля. В Приморском районе кроссовер пободался со столбом — и выиграл с минимальными потерями.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Планерной улице, неподалеку от пересечения с Долгоозерной, автомобиль Nissan Qashqai врезался в фонарный столб и свалил его. Причем сам кроссовер, судя по фото, отделался не слишком серьезными повреждениями.