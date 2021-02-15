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Защитник «Зенита» Ловрен искупался в снегу в -11. Похоже, ему понравилось

Хорватский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен, кажется, окончательно освоился в России. В своем инстаграме 15 февраля он опубликовал видео, как после бани искупался в снегу при температуре -11 градусов.

«После русской бани время снега. Минус 11 градусов», — добавил Ловрен.

Деян Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года. С тех пор он забил 2 гола в 17 матчах РПЛ. По неофициальным данным, в петербургском клубе хорватский футболист получает 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он играл до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.

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Комментарии (2)

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.............=
Павел Павлов
Ааа,а я думал Ловрен по Невскому с фонарем в выходные прогулялся и встретил карателей забральщиков.
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