Хорватский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен, кажется, окончательно освоился в России. В своем инстаграме 15 февраля он опубликовал видео, как после бани искупался в снегу при температуре -11 градусов.
«После русской бани время снега. Минус 11 градусов», — добавил Ловрен.
Деян Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года. С тех пор он забил 2 гола в 17 матчах РПЛ. По неофициальным данным, в петербургском клубе хорватский футболист получает 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он играл до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.