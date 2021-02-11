Единый в десятке имен рэп-исполнитель Слава Машнов-Гнойный-КПСС не отбывал ни минуты из назначенного ему административного ареста за мелкое хулиганство на Невском проспекте.
После того как апелляционная инстанция петербургского горсуда срезала Вячеславу Машнову арестный срок до 24 часов, фотограф «Фонтанки» отправился на Захарьевскую, 6, — встречать узника судейского целомудрия. Но в положенные 16:15 морозного 11 февраля Слава Гнойный из спецприемника ГУ МВД не вышел.
«Машнов? — переспросили в дежурной части изолятора. — У нас такого и не было».
По информации «Фонтанки», рэпер действительно не появлялся на пороге камеры, в которую сутками ранее его определил судья Куйбышевского райсуда. После постановления о недельном аресте Владислава Машнова в наручниках вывели из здания суда на Караванной и увезли в 78-й отдел полиции. Там, по нашим данным, Вячеслав Машнов сказал, что ему нездоровится. После медицинского осмотра он был отправлен домой.
Мобильный телефон Машнова выключен. Отправленные в мессенджеры сообщения не прочитаны. Приложение WhatsApp подсказывает, что последний раз абонент был в сети сегодня утром — в 10.15.
Семь суток административного ареста были назначены Машнову по административному протоколу о мелком хулиганстве. Полицейские составили его через три дня после несанкционированного шествия по Невскому проспекту в поддержку Алексея Навального. Среди прочего рэпер прокричал на видеокамеру слово «клитор». Судья Савленков решил, что в исполнении Гнойного это не медицинский термин, а нецензурная брань. Апелляционная инстанция с такой трактовкой согласилась, но изменила срок наказания.