Единый в десятке имен рэп-исполнитель Слава Машнов-Гнойный-КПСС не отбывал ни минуты из назначенного ему административного ареста за мелкое хулиганство на Невском проспекте.



После того как апелляционная инстанция петербургского горсуда срезала Вячеславу Машнову арестный срок до 24 часов, фотограф «Фонтанки» отправился на Захарьевскую, 6, — встречать узника судейского целомудрия. Но в положенные 16:15 морозного 11 февраля Слава Гнойный из спецприемника ГУ МВД не вышел.

«Машнов? — переспросили в дежурной части изолятора. — У нас такого и не было».