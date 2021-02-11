Рэпер Гнойный выходит на свободу. Горсуд изменил срок ареста за лозунг про «нежную штучку»

Апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда смягчила наказание рэп-исполнителю Вячеславу Машнову за мелкое хулиганство. Высказывание про клитор на Невском проспекте достойно не семи, а одних суток ареста.
О корректировке постановления Куйбышевского районного суда 11 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Рассмотрение апелляционной жалобы заняло минуты. Судья Юлия Русанова выслушала аргументы защитника Машнова Павла Ясмана и вынесла решение: «Снизить наказание до 1 суток, в остальной части – оставить без изменений».
Под недельный арест Вячеслава Машнова, более известного как рэпер Гнойный или Слава КПСС, сутками ранее отправил судья Антон Савленков. Он посчитал, что ночной выкрик о бережном обращении с женским половым органом попадает под понятие «нецензурная брань». Решение вынесено во второй половине дня. Срок ареста исчисляется с 16.15 среды, 10 февраля. Таким образом, Машнов выйдет на свободу через несколько часов.
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