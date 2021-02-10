Куйбышевский суд Петербурга назначил рэперу Гнойному (он же Слава КПСС, а в миру Вячеслав Машнов) 7 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.
Из протокола следует, что около полуночи 3 февраля, после изменения условного срока на реальный для Алексея Навального, Машнов у дома 88 на Невском проспекте выкрикивал выражения, в которых фигурировали названия половых органов. Также рэпер публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Гнойный с протоколом не согласился, но получил 7 суток. С собой на заседание он принёс книги о сексуальном воспитании.
7 СУТОК pic.twitter.com/PwV0FO9RAh— ЧУДОВИЩЕ ПОГУБИВШЕЕ МИР (@gnojnyj) February 10, 2021
Адвокат рэпера заявил, что решение будут обжаловать. Сейчас Гнойного отправляют в 78-й отдел полиции. С собой он прихватил чемоданчик с книгами и шахматы, в которые он играл, пока ждал заседания.