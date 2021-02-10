Куйбышевский суд Петербурга назначил рэперу Гнойному (он же Слава КПСС, а в миру Вячеслав Машнов) 7 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.



Из протокола следует, что около полуночи 3 февраля, после изменения условного срока на реальный для Алексея Навального, Машнов у дома 88 на Невском проспекте выкрикивал выражения, в которых фигурировали названия половых органов. Также рэпер публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц.