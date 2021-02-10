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Антихайп. Рэперу Славе КПСС дали 7 суток ареста за краткую лекцию о женских половых органах на акции в поддержку Навального в Петербурге

Куйбышевский суд Петербурга назначил рэперу Гнойному (он же Слава КПСС, а в миру Вячеслав Машнов) 7 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве.

Из протокола следует, что около полуночи 3 февраля, после изменения условного срока на реальный для Алексея Навального, Машнов у дома 88 на Невском проспекте выкрикивал выражения, в которых фигурировали названия половых органов. Также рэпер публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц.

Фото: George Markov
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Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Гнойный с протоколом не согласился, но получил 7 суток. С собой на заседание он принёс книги о сексуальном воспитании.

Адвокат рэпера заявил, что решение будут обжаловать. Сейчас Гнойного отправляют в 78-й отдел полиции. С собой он прихватил чемоданчик с книгами и шахматы, в которые он играл, пока ждал заседания.

Фото: George Markov

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Комментарии (2)

nuga
Бесноватый
Владислав Терехин
Там где Янсон, там победа!
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