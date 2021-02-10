Фото: George Markov Поделиться Поделиться







Куйбышевский районный суд Петербурга 10 февраля признал Вячеслава Машнова, известного как рэпер Гнойный или Слава КПСС, виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в семь суток административного ареста. Хулиганил рэпер недалеко от улицы Марата на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Она прошла в Петербурге как реакция на замену оппозиционеру условного срока реальным лишением свободы.

Шествие Машнова по Невскому проспекту заметили журналисты. На видео, опубликованном СМИ, Гнойный повторяет: «Лизай, а не кусай!» и далее — про «нежную штучку». Задержали его 6 февраля. Подруга Вячеслава Ангелина Селезнева рассказала «Фонтанке», что полицейские безответно стучались в его дверь три утра подряд. И только на четвертый день дождались, когда рэпер выйдет на улицу. Его доставили в отдел полиции для составления протокола. Заявление на Машнова, по словам Селезневой, подал некий гражданин. В суд он не явился.

В полицейском протоколе говорится, что Вячеслав Машнов не только выкрикивал, «выражения, содержащие названия половых органов», но и «при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте».

В опубликованных в СМИ видеороликах нецензурная брань (в традиционном ее понимании) из уст Гнойного не звучит. В своем постановлении 10 февраля судья Антон Саленков пишет, что «законодательно не определено нормативное определение понятия нецензурной брани, также как и не сформирован перечень таких слов».

Вместе с тем, говорится в решении суда, «к нецензурным словам относятся слова неприличные и непристойные». А значит, «непристойная брань — это уже не просто ряд неприличных, непристойных слов, а слов осуждающих, резко порицающих и обидных, с помощью которых человека пытаются унизить, обидеть, показать его половую принадлежность, социальный статус и т.п.»

Следуя этой логике, судья Саленков поставил, что мелкое хулиганство Машнова заключается выкрике названия женского полового органа. «То есть использовал это название не как специальный термин в разговоре, а специально привлекая к себе внимание окружающих его людей, использовал его публично как непристойное и нецензурное слово, то есть использовал его как нецензурную брань в общественном месте, тем самым выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок», — квалифицировал судья Саленков и отметил, что не может признать это деяние малозначительным.



На заседание Машнов взял с собой чемоданчик, в котором лежали носки, зубная паста, шахматы, учебник по анатомии, пособие по выживанию в тюрьме и бестселлер науч-попа — книгу «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть». А из здания суда он выходил в наручниках и с эротическо-политическим заявлением. «Россия будет биться в оргазме, друзья», — сказал рэпер, прежде чем сесть в ведомственный автомобиль.

«Фонтанка.ру»

Адвокат Машного Павел Ясман в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что удивлен решением суда. Он ожидал, что в худшем случае Гнойному присудят лишь небольшой штраф: ведь этот половой орган — это не про «неуважение к обществу», а обычный медицинский термин. После суда Ясман пошел писать апелляционную жалобу в соседнее кафе.

Из картотеки Куйбышевского райсуда следует, что к вечеру 10 февраля апелляция подана. Рассматривать будет горсуд, коллегия по административным делам. Эта апелляционная инстанция на улице Бассейной состоит из семи судей, и все они женщины.

