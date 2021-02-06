FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -10
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Рэпера Гнойного привезли в 78 отдел полиции. К нему есть вопросы про женский организм

Рэпер Слава КПСС, он же Гнойный, он же Вячеслав Машнов, даёт объяснения в отделе полиции на улице Чехова в Петербурге. На шествии по Невскому он кричал про клитор.

Собеседники в правоохранительных органах подтвердили «Фонтанке», что рэпер Гнойный действительно доставлен в отдел полиции. Что ему вменяют — пока неизвестно. Друзья Машнова пишут в соцсетях, что на него хотят составить протокол за мелкое хулиганство.

Причину задержания он сам объяснил в Twitter, репостнув видео — в кадре Гнойный идет по Невскому 2 февраля и выкрикивает лозунг: «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка». Рэпер после задержания поделился соображениями о том, что это репрессии против женского организма и «скоро они запретят шейку матки».

Утром 6 февраля в Петербурге прошла серия обысков по делу о перекрытии дорожного движения на митинге 23 января. У Ильи Гантварга, например, нашли полицейскую форму и теперь ищут подходящий состав для привлечения к ответственности.

С утра субботы весь центр оказался перекрыт, в том числе закрыли метро «Невский проспект». При этом никаких акций не проводилось, активисты на улицах не появились.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Modest_5e4ce41f7533b
Они бы лучше крутили рекламщиков дамских прокладок за назойливость. Публичную демонстрацию дурости можно осуждать, но только с этических позиций. Но главное, сделанное заявление ничем не угрожает установившимся порядкам.
Mazda
чуток ошибся 14.12.2017. нажмите на имя ботов и увидите когда была регистрация
Mazda
тут почти все кто ниже зарегестрированны в один день 17.12.17
Совпадение? Не думаю, если уж те кто Навального травил спалились, то боты, а точнее из начальство вообще дауны, зачем вы все аккаунты в один день зарегистрировали идиоты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний