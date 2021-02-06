Рэпера Гнойного привезли в 78 отдел полиции. К нему есть вопросы про женский организм

Рэпер Слава КПСС, он же Гнойный, он же Вячеслав Машнов, даёт объяснения в отделе полиции на улице Чехова в Петербурге. На шествии по Невскому он кричал про клитор.



Собеседники в правоохранительных органах подтвердили «Фонтанке», что рэпер Гнойный действительно доставлен в отдел полиции. Что ему вменяют — пока неизвестно. Друзья Машнова пишут в соцсетях, что на него хотят составить протокол за мелкое хулиганство.

Причину задержания он сам объяснил в Twitter, репостнув видео — в кадре Гнойный идет по Невскому 2 февраля и выкрикивает лозунг: «Лизай, а не кусай, клитор — нежная штучка». Рэпер после задержания поделился соображениями о том, что это репрессии против женского организма и «скоро они запретят шейку матки».