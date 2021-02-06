Несмотря на свидетельский статус по делу о перекрытии движения во время акции протеста 23 января, сторонника Навального Илью Гантварга поставили к стене для фотографирования. Поводом стала найденная у него дома форма с надписью «Полиция».

О находке сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 6 февраля. «Правоохранители устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Сам Гантварг пока происхождение формы не комментировал. Он лишь отметил, что на допрос его увезли как свидетеля, но изъяли всю технику. Он вернулся домой примерно два часа назад.

Одновременно с обыском у Гантварга, обыски прошли ещё по трём десяткам адресов. Все они были связаны с делом о перекрытии движения 23 января. Некоторые из тех, кого побеспокоили сегодня утром, утверждают, что вообще не были на акции в тот день.

Илья Гантварг — сын бывшего ректора петербургской Консерватории. В протестном движении он начал участвовать после фильма-расследования Навального «Он вам не Димон».