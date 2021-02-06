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Во время обысков дома у активиста Ильи Гантварга нашли полицейскую форму. В МВД думают, что за это может быть

Несмотря на свидетельский статус по делу о перекрытии движения во время акции протеста 23 января, сторонника Навального Илью Гантварга поставили к стене для фотографирования. Поводом стала найденная у него дома форма с надписью «Полиция».

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

О находке сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 6 февраля. «Правоохранители устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Сам Гантварг пока происхождение формы не комментировал. Он лишь отметил, что на допрос его увезли как свидетеля, но изъяли всю технику. Он вернулся домой примерно два часа назад.

Одновременно с обыском у Гантварга, обыски прошли ещё по трём десяткам адресов. Все они были связаны с делом о перекрытии движения 23 января. Некоторые из тех, кого побеспокоили сегодня утром, утверждают, что вообще не были на акции в тот день.

Илья Гантварг — сын бывшего ректора петербургской Консерватории. В протестном движении он начал участвовать после фильма-расследования Навального «Он вам не Димон».

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (25)

MidNightWoodpecker
Может курирующий офицер зашел поднадзорного проверить, а тут муж вернулся. Помните, как-то мужика голого ловили? Может его форма...
kоt-obormot
Илья Репин. "Арест пропагандиста." 1892
local_
Когда то возили ментовские фуражки у заднего стекла автомобиля,теперь иконки на торпеде.
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