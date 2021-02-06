Гнойного отпустили из отдела с протоколом за мелкое хулиганство

Рэпер Слава КПСС, или Гнойный, вечером 6 февраля вышел из 78 отдела полиции в центре Петербурга. Нарушил ли он общественный порядок выкриками про клитор, будет решать суд.



О своём освобождении Гнойный написал 6 февраля в Twitter. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что судить его будут в среду. Ранее он опубликовал часть протокола, в котором было зафиксировано, что Гнойный 2 февраля на Невском проспекте выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, пренебрегал интересами общества и игнорировал «правила приличия и благопристойности».