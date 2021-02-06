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Гнойного отпустили из отдела с протоколом за мелкое хулиганство

Рэпер Слава КПСС, или Гнойный, вечером 6 февраля вышел из 78 отдела полиции в центре Петербурга. Нарушил ли он общественный порядок выкриками про клитор, будет решать суд.

О своём освобождении Гнойный написал 6 февраля в Twitter. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что судить его будут в среду. Ранее он опубликовал часть протокола, в котором было зафиксировано, что Гнойный 2 февраля на Невском проспекте выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, пренебрегал интересами общества и игнорировал «правила приличия и благопристойности».

Поводом для задержания рэпера стал видеоролик, попавший в Сеть после шествия в день суда над Навальным, которое было связано с тем, что оппозиционеру отменили условный срок по делу «Ив Роше» и почти на три года отправили в колонию. Гнойный на Невском требовал нежного отношения к клитору.

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