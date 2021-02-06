«Телефон забирают, я иду в темницу». Рэперу Гнойному предъявили выкрикивание названий половых органов

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, прежде чем у него забрали телефон, выложил 6 февраля часть протокола, который составлен на его имя. В нём полицейские написали, что Гнойный пренебрегал интересами общества.

Выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, да ещё и в «адрес неопределенного круга лиц», — в такой формулировке рэперу Гнойному вечером 6 февраля предъявили нарушение общественного порядка. При этом, записано в протоколе, он пренебрегал интересами общества, игнорировал «правила приличия и благопристойности» и не реагировал на замечания.