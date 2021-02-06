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«Телефон забирают, я иду в темницу». Рэперу Гнойному предъявили выкрикивание названий половых органов

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, прежде чем у него забрали телефон, выложил 6 февраля часть протокола, который составлен на его имя. В нём полицейские написали, что Гнойный пренебрегал интересами общества.

Выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, да ещё и в «адрес неопределенного круга лиц», — в такой формулировке рэперу Гнойному вечером 6 февраля предъявили нарушение общественного порядка. При этом, записано в протоколе, он пренебрегал интересами общества, игнорировал «правила приличия и благопристойности» и не реагировал на замечания.

В своем twitter рэпер также написал, что у него отобрали телефон. «Иду в темницу! Продолжайте моё дело, друзья! Славьте клитор и нежное с ним обращение», — добавил артист.

Славе КПСС за мелкое хулиганство грозит до 15 суток ареста. Музыкант 2 февраля был замечен на Невском проспекте, где другие пешеходы требовали свободы Алексею Навальному. Гнойный же кричал про клитор и испанскую инквизицию. На попавших в соцсети видео нецензурная брань из его уст не звучит.

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Комментарии (7)

Porthiriy
вот есть за что любить Фонтанку! Без кавычек и полном понимании значения Русского слова!
chip1
Прикольный фрик)
Brevnault
Отпустили.
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