«Телефон забирают, я иду в темницу». Рэперу Гнойному предъявили выкрикивание названий половых органов

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, прежде чем у него забрали телефон, выложил 6 февраля часть протокола, который составлен на его имя. В нём полицейские написали, что Гнойный пренебрегал интересами общества.
Выкрикивал названия половых органов, публично выражался грубой нецензурной бранью, да ещё и в «адрес неопределенного круга лиц», — в такой формулировке рэперу Гнойному вечером 6 февраля предъявили нарушение общественного порядка. При этом, записано в протоколе, он пренебрегал интересами общества, игнорировал «правила приличия и благопристойности» и не реагировал на замечания.
В своем twitter рэпер также написал, что у него отобрали телефон. «Иду в темницу! Продолжайте моё дело, друзья! Славьте клитор и нежное с ним обращение», — добавил артист.
Славе КПСС за мелкое хулиганство грозит до 15 суток ареста. Музыкант 2 февраля был замечен на Невском проспекте, где другие пешеходы требовали свободы Алексею Навальному. Гнойный же кричал про клитор и испанскую инквизицию. На попавших в соцсети видео нецензурная брань из его уст не звучит.