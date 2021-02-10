Путин рассказал, что просил Макрона принять российских экспертов в Европе для определения яда в образцах Навального

Политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.



Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.



14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. В ФСБ расследование назвали провокацией и подделкой.



17 января Алексей Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Его поместили в Матросскую тишину на 30 суток. Через пару дней был выпущен фильм о геленджикском дворце, который якобы строился для Владимира Путина. Президент заявил, что указанная недвижимость никогда не принадлежала ни ему, ни его близким родственникам.



Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.



В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное действие и нападении на силовиков.



Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

