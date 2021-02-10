Путин рассказал, что просил Макрона принять российских экспертов в Европе для определения яда в образцах Навального

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности телефонных разговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу расследования отравления Алексея Навального. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на участника встречи Путина с главными редакторами СМИ.
По словам президента РФ, уже в ходе первого телефонного разговора с Макроном он предложил, чтобы российские специалисты приехали в Европу для совместной работы в лабораториях по определению яда во взятых у Навального образцах. Если найдут «хоть что-то», тотчас же будет возбуждено уголовное дело, заверил Путин.
Предлагался и второй вариант — привезти образцы в Россию и исследовать их совместно уже здесь.