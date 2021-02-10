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Путин рассказал, что просил Макрона принять российских экспертов в Европе для определения яда в образцах Навального

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности телефонных разговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу расследования отравления Алексея Навального. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на участника встречи Путина с главными редакторами СМИ.

По словам президента РФ, уже в ходе первого телефонного разговора с Макроном он предложил, чтобы российские специалисты приехали в Европу для совместной работы в лабораториях по определению яда во взятых у Навального образцах. Если найдут «хоть что-то», тотчас же будет возбуждено уголовное дело, заверил Путин.

Предлагался и второй вариант — привезти образцы в Россию и исследовать их совместно уже здесь.

Политик Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа 2020 года во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.

14 декабря Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. В ФСБ расследование назвали провокацией и подделкой.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Его поместили в Матросскую тишину на 30 суток. Через пару дней был выпущен фильм о геленджикском дворце, который якобы строился для Владимира Путина. Президент заявил, что указанная недвижимость никогда не принадлежала ни ему, ни его близким родственникам.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное действие и нападении на силовиков.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

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Комментарии (6)

RemyMartin
Он же его по фамилии не называет, француз мог вообще не понять о чем идёт речь.
Igor_VS
Вова пошел на попятную. Не исключено, что с кульбитами, маханием клюшкой и закулисными приемами. Тем не менее достижение.
OldObyvatel
Макрон - президент Германии?
Или Меркель разговаривать с ним отказалась?
Мог бы и Трампа попросить, он бы, точно, не отказался.
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