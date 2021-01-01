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Журналист Bellingcat: Новые сведения о работе отравителей коснутся двух важных общественных деятелей

Журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире «Эха Москвы» 1 января анонсировал выход новых расследований загадочных смертей, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Он сообщил, что «новые сведения будут касаться «двух важных общественных деятелей» и расследования будут опубликованы в течение двух недель. Он пояснил, что у новой информации три источника и есть три гипотезы о возможных убийствах — трех реальных и двух попытках убийства.

Накануне Христо Грозев в твиттере опубликовал информацию о перемещениях (перелетах, переездах) участников предыдущего расследования, касавшегося отравления Алексея Навального.

В одном из следующих постов он обратил внимание читателей на сюжет со следом от инъекции на теле журналиста Тимура Куашева, скончавшегося в 2014 году. Грозев назвал это потенциальной зацепкой.

14 декабря оппозиционный политик Алексей Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. В ФСБ расследование назвали провокацией и подделкой.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.

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Комментарии (8)

Zheleznyak
Закупаемся попкорном
OldObyvatel
Борджиа переворачивается в гробу, а всемирную историю отравлений придется переписывать заново.
Похоже, трусами Навального ФСБ не отделается...
Borze
начнут натягивать сову на глобус.
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