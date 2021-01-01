Журналист Bellingcat: Новые сведения о работе отравителей коснутся двух важных общественных деятелей

Журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире «Эха Москвы» 1 января анонсировал выход новых расследований загадочных смертей, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Он сообщил, что «новые сведения будут касаться «двух важных общественных деятелей» и расследования будут опубликованы в течение двух недель. Он пояснил, что у новой информации три источника и есть три гипотезы о возможных убийствах — трех реальных и двух попытках убийства.

В одном из следующих постов он обратил внимание читателей на сюжет со следом от инъекции на теле журналиста Тимура Куашева, скончавшегося в 2014 году. Грозев назвал это потенциальной зацепкой.

14 декабря оппозиционный политик Алексей Навальный совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб. В ФСБ расследование назвали провокацией и подделкой.