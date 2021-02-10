Европейский регулятор не получал заявку на регистрацию «Спутник V». РФПИ уверял в обратном

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 10 февраля заявило о том, что разработчик первой российской вакцины от коронавируса не обращался с заявкой о регистрации в ЕС, хотя «Спутник V» уже включён в список вакцин, прошедших научную консультацию.
«Европейское агентство по лекарственным средствам на сегодняшний день не получило ни заявки на непрерывный обзор (наблюдение за вакциной в режиме реального времени по мере поступления данных. — Прим. ред.), ни на лицензию на продажу "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в России, несмотря на заявления о об обратном», — говорится в заявлении EMA.
Регулятор указывает, что передал российским разработчикам рекомендации и инструкции для подготовки к подаче заявлений на получение разрешения и даже включил «Спутник V» в список вакцин, прошедших научную консультацию в EMA.
«EMA ведет диалог и сотрудничает с компанией (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.), чтобы определить следующие шаги. Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина была рассмотрена для непрерывного обзора, — отметили в агентстве и подчеркнули: — Официальная процедура разрешения на продажу может быть проведена в очень короткие сроки».
Исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Поляков ранее заявил, что они «подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором», и оценил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в ЕС уже в конце февраля — в марте.