Европейский регулятор не получал заявку на регистрацию «Спутник V». РФПИ уверял в обратном

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 10 февраля заявило о том, что разработчик первой российской вакцины от коронавируса не обращался с заявкой о регистрации в ЕС, хотя «Спутник V» уже включён в список вакцин, прошедших научную консультацию.

«Европейское агентство по лекарственным средствам на сегодняшний день не получило ни заявки на непрерывный обзор (наблюдение за вакциной в режиме реального времени по мере поступления данных. — Прим. ред.), ни на лицензию на продажу "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в России, несмотря на заявления о об обратном», — говорится в заявлении EMA.