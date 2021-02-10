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Европейский регулятор не получал заявку на регистрацию «Спутник V». РФПИ уверял в обратном

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 10 февраля заявило о том, что разработчик первой российской вакцины от коронавируса не обращался с заявкой о регистрации в ЕС, хотя «Спутник V» уже включён в список вакцин, прошедших научную консультацию.

«Европейское агентство по лекарственным средствам на сегодняшний день не получило ни заявки на непрерывный обзор (наблюдение за вакциной в режиме реального времени по мере поступления данных. — Прим. ред.), ни на лицензию на продажу "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в России, несмотря на заявления о об обратном», — говорится в заявлении EMA.

Регулятор указывает, что передал российским разработчикам рекомендации и инструкции для подготовки к подаче заявлений на получение разрешения и даже включил «Спутник V» в список вакцин, прошедших научную консультацию в EMA.

«EMA ведет диалог и сотрудничает с компанией (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. ред.), чтобы определить следующие шаги. Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина была рассмотрена для непрерывного обзора, — отметили в агентстве и подчеркнули: — Официальная процедура разрешения на продажу может быть проведена в очень короткие сроки».

Исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Поляков ранее заявил, что они «подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором», и оценил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в ЕС уже в конце февраля — в марте.

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Комментарии (3)

Bobr Dobr
"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» на регистрацию, мы прилагаем подтверждение о подаче такой заявки от 29 января 2021 года», - говорится в заявлении."

Просто европейцы того - это растеряхи.
LiChaBaTa
Зная наших и зная европейцев однозначно нашим не верю. Европейцам верю.
lenaF
Очень интересно, а нельзя подробнее разобраться? А то мои знакомые аж из-за границы собрались лететь в Москву прививаться: чем-то их AstraZeneca не устраивает, а ведь ее хотя бы уже зарегистрировали. Сказать им, чтобы пока билеты не брали?
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