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Четыре фракции петербургского парламента требуют проведения депутатских слушаний из-за поведения силовиков на акциях протеста

Депутаты четырёх фракций петербургского парламента — «Яблока», КПРФ, «Справедливой России», Партии роста — направили обращение председателю Законодательного собрания о проведении депутатских слушаний по закону о митингах и его реализации в Северной столице. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Борис Вишневский.

«Сейчас чрезвычайно важно обсудить это, пригласив правозащитников, уполномоченного по правам человека, полицию, прокуратуру, Смольный», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Вишневский говорил, что идею уже поддержал петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

В Петербурге, как и в десятках других городов России, прошли несогласованные с властями акции протеста. Они начались после того, как Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, а Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России. — Прим. ред.) выпустил фильм-расследование о роскошном особняке под Геленджиком. В фильме утверждалось, что «дворцом» пользуется президент России Владимир Путин. Сам президент заявил, что эта недвижимость никогда ему не принадлежала. Митинги продолжились, когда суд дал оппозиционеру реальный срок вместо условного по делу «Ив Роше». Акции проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля, во время их в общей сложности были задержаны более 2,5 тысяч человек.

«Фонтанка» рассказывала о том, кто эти люди, вышедшие в Петербурге на улицы, и какая мотивация для протеста была у тех, кто ранее не принимал участия в подобных мероприятиях.

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Комментарии (23)

Nafanka
Эти четыре годами "незаметные фракции" решили хайпануть и напомнить о себе?! ))) Чё ж так не отстаивают зелёные насаждения или другие вопросы, касающиеся жизни города и горожан?! Или это вдруг стали депутаты, волнующиеся не о своих горожанах, а о жителях Ленобласти, Архангельской и прочих областей?! Так там свои "товарищи майоры", тьфу, депутаты... вот пусть за своих и волнуются... )))
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Пора Вишневского в губернаторы выдвигать - может хоть порядок в городе будет. Единственный человек, который радеет за простой люд и передвигается как все в городском транспорте. Депутаты без мигалки вызывают куда больше уважение. А те, кто помогает вызвалять из кутузки невинных прохожих - вообще достоин ордена. Хотя таким как он медали не нужны. Осенью пойду голосовать за ту партию, где будет Вишневский. Даже КПРФ у меня отбило всякое желание за них голосовать. Альтернатив всё меньше.
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Полицейское государство !
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