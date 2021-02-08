Парламенту Петербурга предлагают разобрать поведение силовиков на акциях в поддержку Навального

«Предложил на совете фракций ЗАКСа провести депутатские слушания об изменении законодательства СПб о митингах и собраниях и реализации этого законодательства. Все мы видели, что происходило в последние две недели на мирных публичных акциях и какой беспредел творила полиция», — написал Вишневский.

Глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский предложил провести депутатские слушания по законодательству о митингах из-за действий полиции на последних акциях в поддержку Алексея Навального. Инициативу уже поддержали депутаты-коммунисты и справороссы. Об этом парламентарий написал 8 февраля в своем телеграм-канале.

В комментарии «Фонтанке» он добавил, что идею поддержали петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, а также члены фракций КПРФ и «Справедливой России» в ЗакСе. По мнению «яблочника», слушания необходимо провести с участием всех заинтересованных сторон, в том числе представителей правительства города, прокуратуры, полиции и Росгвардии.



Решение о назначении слушаний должен принять совет фракций, в настоящее время депутаты готовят официальное обращение на эту тему.



В Петербурге, как и в десятках других городов России, прошли несогласованные с властями акции протеста. Они начались после того, как Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, а Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России. — Прим. ред.) выпустил фильм-расследование о роскошном особняке под Геленджиком. В фильме утверждалось, что «дворцом» пользуется президент России Владимир Путин. Сам президент заявил, что эта недвижимость никогда ему не принадлежала. Митинги продолжились, когда суд дал оппозиционеру реальный срок вместо условного по делу «Ив Роше». Акции проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля, во время их в общей сложности были задержаны более 2,5 тысяч человек.

