Под капот припаркованного в «Домодедово» каршеринга погреться забрался енот. Сотрудники аэропорта и компании, которой принадлежит машина, устроили целую спасательную операцию. Как вызволяли животное, показали на видео. Енота под капотом автомобиля обнаружили 4 февраля. Сотрудник каршеринговой компании «Делимобиль» приехал на регулярное обслуживание автомобиля на парковке аэропорта «Домодедово», полез под капот, чтобы залить «незамерзайку», и увидел забившееся животное, рассказали в пресс-службе компании Агентству городских новостей «Москва». Вероятно, енот пригрелся и уснул.

Пушистого гостя удалось выманить из машины печеньем, но, погуляв немного, он вернулся под капот того же автомобиля. Компания вызвала специалистов по отлову енотов, но выманить его не смогли. Тогда обратились к другой команде. В ожидании их приезда техники дежурили на месте всю ночь: караулили енота, чтобы тот не сбежал и не забился под другой автомобиль. Как сообщили в телеграм-канале аэропорта «Домодедово», 5 февраля «первая в истории спецоперация по спасению енота, застрявшего в машине каршеринга», была завершена. Для нее собрали настоящую «команду мечты», состоящую из двух зоопсихологов и дополнительного енота, «который подбадривал застрявшего собрата».