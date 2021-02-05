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На парковке аэропорта «Домодедово» два дня спасали енота, забравшегося погреться в каршеринг

Под капот припаркованного в «Домодедово» каршеринга погреться забрался енот. Сотрудники аэропорта и компании, которой принадлежит машина, устроили целую спасательную операцию. Как вызволяли животное, показали на видео.

Енота под капотом автомобиля обнаружили 4 февраля. Сотрудник каршеринговой компании «Делимобиль» приехал на регулярное обслуживание автомобиля на парковке аэропорта «Домодедово», полез под капот, чтобы залить «незамерзайку», и увидел забившееся животное, рассказали в пресс-службе компании Агентству городских новостей «Москва». Вероятно, енот пригрелся и уснул.

Фото: Аэропорт Домодедово
Фото: Аэропорт Домодедово

Пушистого гостя удалось выманить из машины печеньем, но, погуляв немного, он вернулся под капот того же автомобиля. Компания вызвала специалистов по отлову енотов, но выманить его не смогли. Тогда обратились к другой команде. В ожидании их приезда техники дежурили на месте всю ночь: караулили енота, чтобы тот не сбежал и не забился под другой автомобиль.

Как сообщили в телеграм-канале аэропорта «Домодедово», 5 февраля «первая в истории спецоперация по спасению енота, застрявшего в машине каршеринга», была завершена. Для нее собрали настоящую «команду мечты», состоящую из двух зоопсихологов и дополнительного енота, «который подбадривал застрявшего собрата».

«12 часов специалисты дежурили у машины, и енот спасён! «Делимобиль» организует для него хороший завтрак и персональную программу реабилитации в питомнике», — говорится в сообщении пресс-службы «Домодедово».

«Енот спасен. Везем его в клинику. После этого будем заниматься его судьбой. Главное, что достали и спасли. Спасибо нашим ребятам, которые дежурили с машиной всю ночь, спасателям, которые приехали из Рязани, и аэропорту Домодедово, которые пригнали эвакуатор, и мы смогли таким способом добраться до животного и спасти его», — отметили в каршеринговой компании.

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Комментарии (5)

Алекс81
Прикольный такой. Сонный и напуганный ...
Маэстро
Благородный поступок!
260695231
Название аэропорта Домодедово пишется без кавычек и склоняется при использовании без родового слова.
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