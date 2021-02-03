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В Петербурге депутаты хотят освободить меценатов от банковской комиссии при переводе денег на благотворительность

Заксобрание Петербурга предложит федеральным властям отменить для меценатов плату за банковские услуги при перечислении денег на благотворительность. Проект законодательной инициативы парламент на заседании 3 февраля принял в первом чтении.

Депутат Александр Тетердинко предложил внести изменения в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Авторы констатировали, что чаще всего пожертвователи перечисляют средства благотворительным организациям на расчётный счёт, и им приходится также дополнительно оплачивать банковские услуги.

Инициатива предполагает установить норму, что комиссия за банковские услуги в случае, если речь идет о благотворительности, с меценатов при переводе средств не взимается.

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Комментарии (5)

EliN
А освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ они не хотят?
PROM
депутатам заняться нечем, надо создать видимость работы
hedgehog_
т.е. будет список счетов кого надо счетов, перевод на который бесплатно? а банки радостно понизят проценты по вкладам. чтобы компенсировать упущенную выгоду.
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