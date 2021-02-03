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Четыре станции метро в центре Петербурга открыли для пассажиров

Четыре станции петербургского метро возобновили работу в ночь на 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

«В 0:23 станции «Площадь Восстания», «Маяковская», «Невский проспект» и «Гостиный Двор» открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Центральные станции оказались преждевременно закрыты из-за немногочисленной группы сторонников Алексея Навального, которая в эти минуты завершает свое самовыражение на Невском проспекте. Их численность, по разным оценкам, на пике достигала около двухсот человек.

Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Открыли в 0:23? Что бы люди на последний поезд метро что ли успели? Там ж закрытие через несколько минут...
ash364
Маяковка вроде ж на ремонте.
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