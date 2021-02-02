«Может, вы успокоитесь немножко?» Прокурор попыталась охладить пыл Навального, который в суде почти сорвался на крик

Оппозиционер Алексей Навальный в Могорсуде настаивает, что не избегал походов в инспекцию.



«Верно ли, что с января по август 2020 года, то есть до госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекцию?», — цитирует 2 февраля вопрос прокурора Екатерины Фроловой «Медиазона».

Оппозиционер ответил отрицательно и сообщил, что дело «Ив Роше» якобы использовалось для давления на его политическую карьеру. Он отметил, что с 2014 года ходил в инспекцию. «Навальный — идеальный осуждённый», — ерничает оппозиционер. Он добавил, что не скрывался от ФСИН и сам вернулся в Москву после лечение в ФРГ. «Не надо делать вид, что вы меня поймали в Костромском лесу!», — практически сорвался на крик Навальный.