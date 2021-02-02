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«Может, вы успокоитесь немножко?» Прокурор попыталась охладить пыл Навального, который в суде почти сорвался на крик

Оппозиционер Алексей Навальный в Могорсуде настаивает, что не избегал походов в инспекцию.

«Верно ли, что с января по август 2020 года, то есть до госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекцию?», — цитирует 2 февраля вопрос прокурора Екатерины Фроловой «Медиазона».

Оппозиционер ответил отрицательно и сообщил, что дело «Ив Роше» якобы использовалось для давления на его политическую карьеру. Он отметил, что с 2014 года ходил в инспекцию. «Навальный — идеальный осуждённый», — ерничает оппозиционер. Он добавил, что не скрывался от ФСИН и сам вернулся в Москву после лечение в ФРГ. «Не надо делать вид, что вы меня поймали в Костромском лесу!», — практически сорвался на крик Навальный.

«Может, вы успокоитесь немножко?», — попросила прокурор. Она же уточнила, что ФСИН не беспокоила россиянина во время лечения в Берлине.

Навальный изложил свое видение произошедшего: «Я представляю, что лежу я весь в трубках отрубившийся, подходит ко мне жена и говорит: «Уважаемый, информирую вас о том, что в данное время УИС вас не беспокоит». Он добавил, что как только вышел из комы, подумал: «Как же там моя родная инспекция?».

Фролова отметила, что Навальный не уведомил инспекцию после выхода из комы, хотя уже мог перемещаться по Германии. «На путь исправления не встал и демонстративно показывает неуважение к законам», — резюмировала сторона обвинения и поддержала ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный.

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходит «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (13)

ssr
Фильм долго сочиняли, вот голос и сорвал...
Maria Usenko
Это толькая малая толика того, что гульфикфюрер наговорил в суде. Я сначала даже думала, что это фейк. Явная работа на западную аудиторию и Нобелевскую премию. На месте судьи я бы ещё пару лет накинула за беспредельные хамство и наглость
Савва Морозов
интересно, а кто, несколько часов назад, закинул 200 биткоинов в его кошелёк?! 540 лямов рубчиков, всё же.
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