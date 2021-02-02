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Маневр не удался. Такси повисло над канавой в Буграх

Курьезное ДТП с участием легкового такси произошло под Петербургом днем 2 февраля. В поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти водитель не заметил канавы.

О происшествии сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Любовь. Автомобиль Hyundai Solaris сервиса «Яндекс.Такси» свалился правым задним колесом в придорожную канаву на Шоссейной улице, около пересечения с Клубным переулком.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Вероятно, водитель пытался сдать назад, но неудачно выбрал траекторию. Машина так и повисла на «пузе», с колесом в воздухе, в ожидании помощи.

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