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«Чернышевская» открылась. Весь транспорт в норме

Общественный транспорт Петербурга полностью вернулся к обычной работе. Последней включилась станция метро «Чернышевская».

Как сообщает пресс-служба подземки в своём Telegram-канале, в 20:17 станцию открыли на вход, она работает в нормальном режиме.

«Чернышевскую» 31 января, напомним, закрывали дважды: в 11:45 там выдавило стекла потоком воздуха, а в 15:52 там нашли бесхозный предмет. Во второй половине дня она работала на выход, но была закрыта на вход в связи с ремонтом фасадного остекления.

С самого утра из-за несанкционированного митинга движение транспорта в центре Петербурга закрыли, наземный общественный транспорт пустили в обход. В 18:05 движение на Невском проспекте и прилегающим улицам восстановили.

31 января в городах России прошли несанкционированные митинги протеста. Во многих городах перекрывали улицы. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём Telegram-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (1)

YUZ
Почему-то оккупанты именно у Чернышевского дольше всего от испуга не могли отойти:)
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