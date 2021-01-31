«Чернышевская» открылась. Весь транспорт в норме

Общественный транспорт Петербурга полностью вернулся к обычной работе. Последней включилась станция метро «Чернышевская».
Как сообщает пресс-служба подземки в своём Telegram-канале, в 20:17 станцию открыли на вход, она работает в нормальном режиме.
«Чернышевскую» 31 января, напомним, закрывали дважды: в 11:45 там выдавило стекла потоком воздуха, а в 15:52 там нашли бесхозный предмет. Во второй половине дня она работала на выход, но была закрыта на вход в связи с ремонтом фасадного остекления.
С самого утра из-за несанкционированного митинга движение транспорта в центре Петербурга закрыли, наземный общественный транспорт пустили в обход. В 18:05 движение на Невском проспекте и прилегающим улицам восстановили.